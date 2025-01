Deulofeu: "Con l'Udinese abbiamo trovato un accordo per finire il contratto"

Redazione Calciomercato

Che fine ha fatto? L'attaccante spagnolo è ancora sotto contratto con l'Udinese, ma lontano dai campi da due anni: crociato rotto, operazione e infezione alla cartilagine che ha allungato i tempi di recupero. L'attaccante spagnolo si è raccontato a Sky Sport: "- ha raccontato Deulofeu - Ora sto meglio di qualche mese fa ma vediamo quello che succederà. Con l'Udinese ho un rapporto incredibile da sempre, il fatto che il club mi ha sostenuto e mi sta aspettando per me ha tanto valore".

- "Ho vissuto un brutto periodo, due anni fa mi sono rotto il crociato contro il Napoli ma ho recuperato ed ho potuto giocare con il crociato rotto contro la Sampdoria.- continua l'attaccante spagnolo - Sfortunatamente, dopo l’intervento, ho subito un’infezione alla cartilagine. Quando si tratta della cartilagine è dura, le ossa fanno male perché vanno ad impattare tra loro, si tratta di un qualcosa che va oltre un normale infortunio".

- "Se tornassi a giocare un giorno non ho dubbi che sarà con questa maglia, per questo club e per questa gente che mi ha sempre aiutato.ma la relazione e il supporto rimangono speciali".