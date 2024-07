Deulofeu sicuro: "Sto tornando! Udinese, ti prometto che i primi minuti saranno in bianconero"

Getty Images

Gerard, attaccante spagnolo che si è fermato nel gennaio 2023 per via di un brutto problema alla gamba, si è raccontato a Cronache di spogliatoio, assicurando di essere finalmente sulla via della guarigione:"Ho perso quasi tutto, anche la mia vita personale. Quando hai una gamba così, malata, è molto difficile. Operazioni, operazioni. Ma la cosa più importante è che oggi ho accettato quello che è successo. Ne ho accettato l’impatto. Che è la cosa più difficile, poi. Non ho toccato il pallone per un anno e mezzo. Solo poche volte, in casa, per giocare con i miei figli. Niente più. Per un anno e mezzo. Ma quelli come me possono stare anche un anno e mezzo senza toccare il pallone. Ho giocato l’ultima partita il 22 gennaio 2023. Non ho dubbi che se tornerò, sarò forte quanto prima.

Sicuramente ho sofferto. Adesso posso dirvelo:. È una questione di tempo, devo riprendere il muscolo della gamba. Voglio giocare a calcio ancora per almeno 7 anni. A febbraio 2024 ho pensato di mollare il calcio. La gamba era ancora malata. Avevo quasi perso le speranze. Ora è tutto diverso: la gamba è curata. Sto correndo per 30 minuti al momento, sto facendo delle prove. Il ginocchio sta accettando il carico di lavoro. Dopo l’operazione ho avuto un problema rarissimo. E a ogni movimento che provavo a fare, c’era liquido nella gamba o un altro problema. Non potevo muovermi di casa, specialmente con il freddo., senza che la gamba si gonfi o infiammi. Ora il ginocchio è funzionale, preparato. Ma il muscolo si è perso in questo anno e mezzo. Devo recuperare lui. E basta. Quel dolore mi ha tolto tutto. Ma adesso so che posso tornare in campo.

Non inizierò la stagione, ma la finirò. È un obiettivo. Ricevo ogni giorno tanti messaggi di supporto. Sono a Madrid adesso, sto lavorando. Sono in contatto con il presidente dell’Udinese. Sempre.".