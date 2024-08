Getty Images

DG Fiorentina: "Juve-Nico Gonzalez? Mancano le condizioni. Non so se bastano 40 milioni"

Redazione CM

33 minuti fa

27

Prosegue la trattativa tra la Juventus e la Fiorentina per Nico Gonzalez. Al momento non c’è ancora l’accordo tra le due società per il passaggio dell’attaccante argentino ex Stoccarda.



A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra il club viola e la Puskas Akademia, playoff d’andata di Conference League, il direttore generale della società toscana Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio della situazione legata al calciatore classe 1997.



"La situazione è che mancano otto giorni e al momento non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Vedremo cosa succederà. Mancano proprio le condizioni di base per fare l'operazione. Noi non abbiamo necessità di dare via Nico, siamo contenti di lui. Siamo tranquilli. Bastano 40 milioni? Non lo so”.