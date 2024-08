Juventus, McKennie a un passo dal rinnovo: tutti i dettagli

Il riavvicinamento degli scorsi giorni e la convocazione per la prima giornata di campionato (dove la Vecchia Signora ha sfidato e sconfitto il Como per 3-0) erano stati i primi segnali di una tregua dichiarata e di una pace stipulata tra le parti che, da quel momento, hanno ricominciato a trattare per il prolungamento del contratto – in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 -.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano,- giocatore definito funzionale dal proprio allenatore -– un anno in più rispetto all’attuale scadenza -. Ci sono solo gli ultimi dettagli da definire tra le parti, ma c’è stata l’apertura definitiva da parte dell’americano a rinnovare a cifre ridotte rispetto a quanto richiesto in passato. Un passo importante per la permanenza dell’ex Leeds a Torino.

