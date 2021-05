'Reset' è la parola chiave disenza risparmiare nessuno: QUI la nostra ricostruzione): "Io ho sempre detto tutto senza peli sulla lingua.. Per questo non mi meraviglio assolutamente di nulla, perché quando io ho scoperto Gaetano Castrovilli era un signor nessuno con gravi problemi economici. L'ho preso all'interno di un tifo in Puglia e quando era diventato forte qualche giocatore ha fatto pressione su di lui per fargli cambiare agenzia".- Di Campli continua senza freni: "E' una cosa di un'irregolarità incredibile e purtroppo nessuno ci mette giudizio. Nemmeno l'Assoagenti può far nulla, perché coloro che oggi ricorrono all'Associazione sono i primi che si sono accaparrati i giocatori degli altri., dove il più forte uccide il più piccolo. La colpa è anche dei calciatori che si prestano a un gioco del genere, senza riconoscenza per chi ha investito e creduto in loro".- "Io sono avvezzo a tutte le situazioni, me ne sono capitate di tutti i colori. All'inizio mi arrabbiavo, ora la prendo con filosofia.. Perché aver rubato il pane dai denti dei miei figli è qualcosa di grave. C'è anche qualcuno che gira con le guardie del corpo, evidentemente non ha la coscienza pulita. Io con le guardie del corpo non ci giro".- L'agente risponde poi a una domanda arrivata nella nostra chat: 'I procuratori sono la fine del calcio'. Di Campli replica: "Non è vero nulla, dipende come fai il procuratore. L'agente è un impiegato del suo calciatore, fa i suoi interessi e condivide con lui tutte le sue strategie.. Poi si attivano dei meccanismi e succede che un procuratore avvicina un giocatore dicendogli che il suo non gli ha fatto prendere un tot di euro in più e di passare con lui. Purtroppo il meccanismo del calcio è mors tua vita mea".- "Cambiare la figura del procuratore? E' impossibile. Non ci sono reati di natura penale per fatti omessi, e sono queste cose stesse a non poter essere omesse.. I calciatori sono sia colpevoli che vittime di questo sistema". Poi, l'analisi sul ruolo delle società: "Non possono lamentarsi di dover tirare fuori i soldi per le procure quando sono i primi a firmare contratti con procuratori e intermediari. Servono regole certe, che in questo momento non esistono perché tutti fanno tutto perché ci sono regole scritte con i piedi. E' una giungla devastata".- Da Verratti a Favilli: ". C'è chi l'ha fatto con un messaggio, chi con una telefonata... Molto spesso mi sono sentito dire che sono bravo ma avevano bisogno di un agente top, poi però non hanno giocato neanche un minuto; oppure vivono ancora col contratto sul quale ho lavorato io. Addirittura ci sono procuratori che 'comprano' i collaboratori, come è successo nel mio caso. Ed è ancora più grave".- Facciamo un passo indietro di vent'anni: "Nel 2001 era uscita fuori la storia della GEA, ma quelli erano dei signori rispetto a quelli che sono in giro oggi.. Sono merce rara, ora ci sono ragazzini che chiamano tutti dicendo che lavorano per quello o per quell'altro promettendo vitto, alloggio e scarpini".- Anche un commento sulla Superlega: "E' vero che il calcio è dei tifosi, perché sono stati loro a bocciare la Superlega., perché molti milioni utilizzati all'interno di questa struttura non si sa che fine fanno".- "Io ho avuto 13/14 disdette in poco tempo, il mio parco giocatori si è ridotto a quasi zero. Ora sto ripartendo con tutti ragazzi. Chi mi ha fatto più male?portandoli in Nazionale. Vorrei vedere chi di questi 'quattro scagnozzi' che girano ora sono capaci di fare questo.- "Il colpo della Roma di Mourinho sarà togliere tutti quei giocatori che prendono ancora tanti soldi e sono vincolati da contratti importanti. Sarà l'opera più importante di Pinto., e magari mi ruberanno anche quelli. Un nome per il futuro? Dico Exaucè Salvemini, un 2004 del Sassuolo: ne sentiremo parlare".