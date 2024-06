Getty Images

Di Canio attacca Leao: "Vinicius sì che ha fame non come chi ha il rap come priorità"

Redazione CM

24 minuti fa



Nuovo attacco da parte di Paolo Di Canio a Rafa Leao. L'opinionista di Sky Sport, parlando della vittoria del Real Madrid in finale di Champions League sul Borussia Dortmund, si è espresso in grandi lodi per Vinicius Junior, a segno in un'altra finale e ancora una volta decisivo per la sorte dei madrileni. L'ex Lazio ha paragonato il brasiliano al portoghese, pur senza mai citarlo.



L'ATTACCO - "Hai capito la forma mentis, la fame e la rabbia di Vinicius? Sicuramente ha i suoi hobby, si divertirà con gli amici e giocherà a play station come i ragazzi della sua età, ma non ha la priorità di sbrigarsi in allenamento perché deve registrare le canzoni rap di 8 ore, ponendo questo come priorità piuttosto che giocare. Non è che ce l'ho con qualcuno, ma è uno spreco di energie a prescindere. Ti devi riposare e rigenerare". Pur senza citare il giocatore del Milan, è chiaro che Di Canio si riferisse a lui, già più volte punzecchiato dall'opinionista. Leao ha già all'attivo due album "Beginning" e "My Life in Each Verse" nella sua carriera da musicista.