Capello su Leão: “Fisicamente anche meglio di Vinicius JR, ma più Milanello e meno rap”

32 minuti fa



Nel post-partita di Sky Fabio Capello parla così: "Vinícius Júnior a inizio carriera sembrava un giocatore ribelle, anarchico e adesso invece parla di gruppo, di quanto sia importante aiutarsi. Ci sono giocatori che meriterebbero di passare momenti diversi e non stare le ore a registrare il disco rap. Il disco vero, il lavoro lo si fa a Milanello, a Madrid, il lavoro di tutti i giorni per migliorarsi e non accontentarsi. Per fare questo c'è bisogno di una guida, di una società che ti possa aiutare a raggiungere gli obiettivi, è una delle cose più importanti per aiutare l'allenatore e Carlo Ancelotti ha tutto, lo ha fatto in ogni squadra. Leao, adesso lo dico, avrebbe bisogno di qualcosa di diverso perchè ha un potenziale enorme e fisicamente ha forse qualcosa in più anche di Vinícius, però deve tirarlo fuori lui".