Di Canio: "Obiettivo della Roma? Una comoda salvezza. Ranieri ha un lavoro abnorme da fare, spero ce la possa fare"

L'ex attaccante di Lazio, Milan, Juventus e West Ham fra le altre, e oggi commentatore tv per Sky,, ha commentato dagli studi televisivi della piattaforma satellitare il momento negativo che la Roma, squadra rivale, sta attraversando. Il cambio di allenatore con Claudio Ranieri subentrato a Ivan Juric non ha portato alla svolta immediata contro il Napoli e la sconfitta per 1-0 con gol di Lukaku ha consentito all'ex bandiera biancocelesete di tirare una frecciatina al mondo giallorosso., non tanto per questioni tecnico-tattiche. Lui ha un’immunità eterna, non sarà mai colpa sua giustamente per quello che rappresenta. Però arrivare in una condizione così e dover essere da solo a favore di tutti, non contro, ma a favore di tutti cercando di aiutare dentro e fuori, ma è veramente difficile.”.

“La difficoltà non sarà tanto limitare gli errori come le scalate. Ci sono Pellegrini e Cristante che vivono una condizione particolare a Roma, sono giocatori che dovrebbero aiutare i nuovi arrivati ad inserirsi, ma hanno la difficoltà di essere indicati come quelli che comandano e non rendono. Questo sarà il lavoro più difficile, dovrà recuperare loro perché servono".