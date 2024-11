Getty Images

Roma, Hummels: "Ho bisogno di giocare per essere in condizione. Sul gol potevo fare meglio ma..."

5 minuti fa



Al termine della partita che ha visto il Napoli imporsi sulla Roma per 1-0, il difensore dei giallorossi Mats Hummels ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN:



LA CONDIZIONE - ​"Oggi ho visto una buona squadra al cospetto del Napoli. Da qui in avanti, la Roma migliorerà e sarà diversa. A livello personale, ho bisogno di giocare e presto tornerò nella migliore condizione possibile".



IL GOL - "Ho già rivisto l'occasione per capire meglio. Dal campo avevo la sensazione di poter arrivare sul pallone, ma anche che ci potesse arrivare Svilar e non volevo fare autogol. Potevo fare meglio, ma era una palla difficile da difendere".