La Juventus ha reso note le condizioni di Federico Chiesa, Angel Di Maria e Alex Sandro, in seguito ai rispettivi problemi fisici accusati in occasione del match con il Friburgo, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Per tutti e tre, si prospettano tempi di recupero diversi.



Partiamo dal riepilogare il bollettino emesso dalla Juventus dopo la mattinata di visite al JMedical: "Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le nazionali".



Archiviato il caso Alex Sandro, che salterà le partite con Sampdoria, Friburgo (ritorno) e Inter, per tornare dopo la sosta in occasione di Juve-Verona del 1° aprile, i due casi più caldi sono sicuramente quelli relativi a Chiesa e Di Maria. Sia il nazionale italiano che il campione del Mondo argentino salteranno con tutta probablità il match di domenica sera all'Allianz contro la Sampdoria, per puntare sui due importanti appuntamenti in programma settimana prossima. Nel mirino, per entrambi, ci sarà il match di giovedì in Germania, sul camp del Friburgo, con un occhio di riguardo anche al derby d'Italia di domenica 19 contro l'Inter.