Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese, parla a PassioneInter.com del suo no alla Juventus: "Quando mi è stato detto che potevo andare alla Juve ho subito risposto di no, mi piaceva restare ad Udine. Ho fatto la scelta più bella della mia vita. Ringrazierò sempre i bianconeri, perché sono la squadra più forte d’Italia, ma queste decisioni vanno accettate ed io l’ho fatto volentieri".