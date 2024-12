La Lazio ha il suo Casadei: Di Tommaso jolly per Baroni, studiando Vecino è già in prima squadra

In un momento di grandedellaMarcoha alzato lo sguardo in quel di formello e ha scelto di pescare dalla Lazioper completare i convocati e tenere alta l'attenzione all'interno degli allenamenti. E il suo sguardo, almeno in Europa League contro Twente e Ludogorets, è già caduto su uno dei prospetti più importanti dei biancocelesti allenati da Stefano Sanderra:Nato a Roma il 13 febbraio 2005, Di Tommaso è da una vita nel settore giovanile della Lazio dove ha sempre trovato ampio spazio e titolarità. Centrocampista destro di piede, per caratteristiche si può definire una mezzala con grandissimi tempi di inserimento in area di rigore e con un buon senso del gol. A livello giovanile, per chi lo ha visto da vicino,prima della cessione iper-onerosa verso la Premier

. Può essere utile sia in una linea a due, dove però risulta fin troppo bloccato, ma può essere molto più incisivo in un centrocampo a treI modelli di riferimento, inevitabilmente sono, con cui condivide lo stesso procuratore e che gli sta vicino negli allenamenti che compie con la prima squadra, ma ancheche, rispetto all'uruguaiano, ha più senso del gol e tempi d'inserimento in area di rigore., dove ancora fatica ad imporsi con la stessa precisione e tecnica del piede forte. Ma anche nella, su cui sta lavorando tanto. Laè legata alla sua famiglia dato che il fratello più grande di Leonardo, una volta abbandonata la carriera calcistica si è dedicato alla palestra e mostra oggi al fratellino come, con l'applicazione,mentre oggi, con un fisico ancora slanciato e longilineo, può faticare.

che la scorsa estata hannoarrivate per lui soprattutto da club di Serie C come il, Di Tommaso ha già firmato unautomatica a determinate condizioni. Il suo sogno? E' sempre stato quello di esordire in prima squadra. La convocazione e gli allenamenti sono stati vissuti prima come un sogno poi come un obiettivo di crescita: "La convocazione in Europa? Un sogno fin da bambino, poi un obiettivo. Si è realizzato: un’esperienza unica per me e per la mia famiglia, ringrazio tutti e la società. Ti senti veramente piccolo nello stare in mezzo a loro e vedi davvero il mondo dei grandi da vicinissimo". Ora manca solo vestire la maglia biancoceleste in un'Olimpico gremito, ma l'esordio non è poi così lontano.