Diego Perotti dice basta, l'addio al calcio dell'infallibile rigorista: "Viaggio durato troppo poco, mi mancherà"

AFP via Getty Images

. L'argentino, tramite un commovente messaggio sui propri canali social, ha annunciatoo dopo una lunga carriera anche in Serie A.in Italia l'argentino ha vestito le maglie dil'ultimo club della sua carriera:, ha scritto a corredo di un video che ripercorre le sue gesta sul campo. Figlio d'arte dell'ex calciatore Hugo, la velocità e il dribbling sono state le sue doti principali, che gli sono valese il soprannome El Monito (in italiano La Scimmietta).

-à Rigorista praticamente infallibile come confermato anche da alcuni suoi colleghi, come ad esempio l'ex portiere Stefano Sorrentino: "L'unico ad avermi disarmato è Diego Perotti. Non guarda la palla ma i tuoi occhi. Decide all'ultimo. Al primo che gliene para uno bisogna fare un monumento"