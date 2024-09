Il doppio ruolo di Koopmeiners nella Juventus

AFP via Getty Images

era il grande obiettivo della Juventus in estate. I bianconeri l’hanno inseguito per oltre un anno e ora si godono il centrocampista olandese arrivato dall’Atalanta. In mezzo al campo Giuntoli ha fatto una sorta di rivoluzione, con tante cessioni e molti volti nuovi messi a disposizione di Thiago Motta. Il ds seguiva Koopmeiners già da quando giocava all’Az Alkmaar, voleva portarlo al Napoli ma la trattativa non è mai decollata.- Thiago Motta voleva a tutti i costi Koop, e quattro giorni dopo il suo arrivo a Torino l’ha fatto debuttare subito in casa all’Allianz Stadium nello 0-0 contro la Roma, con l’olandese che è entrato a inizio ripresa al posto di Cabal.in una Juventus molto offensiva. Koopmeiners può alternarsi a Douglas Luiz anche a partita in corso, i due sono interscambiabili e con caratteristiche simili.

- Sulla trequarti Koopmeiners giocherebbe al centro nei tre dietro la punta che la maggior parte delle volte sarà Vlahovic,. Se invece l’ex Atalanta dovesse essere posizionato qualche metro più indietro il partner ideale per giocare in mediana sarebbe Khépren Thuram, con lo stesso modulo e Douglas Luiz sulla trequarti al suo posto.