come non mai:Ancora più complicato, potremmo aggiungere, è poter schierare contemporaneamente il tridente pesante completato da Gonzalo Higuain. E infatti, in vista della ritorno alle partite vere, con la semifinale di Coppa Italia col Milan di venerdì sera e poi il rush finale in campionato e Champions League, il tecnico toscano appare orientato a concedere più di una chance al redivivo Douglas Costa. Ma, al di là delle discettazioni di natura tattica,per consentire alla propria squadra di sprigionare tutto il proprio potenziale.- Un argomento ben noto anche nella testa del responsabile dell'area tecnicaPartito Mandzukic, giocatore mai preso in considerazione da Sarri per decisioni di natura societaria, la Juventus si è ritrovata così ad affrontare la stagione con un'unica vera prima punta che, dopo un inizio di stagione promettente, si è poi inceppata non andando oltre i 5 gol in campionato e i 2 in Champions League.e le 4 ulteriori gemme della collezione tra Champions e Coppa Italia. Dybala, giocatore che esattamente come il portoghese ama partire da lontana e fatica ad occupare l'area di rigore, è fermo a 13 centri complessivi., duettando coi compagni e garantendo anche equilibrio in fase di non possesso.alle esigenze di CR7 e compagni. E la sua situazione contrattuale - in scadenza tra un anno - abbinata allo stato di stallo totale nella trattativa col Napoli per rinnovarlo offrono a Paratici un assist importante in sede di trattativa.gradite a Gattuso. Romero, Mandragora e Rugani i nomi più chiacchierati, ci sarà tempo per approfondire il discorso. Nel frattempo Sarri si ritrova con un dilemma da risolvere: come far convivere due atipici come Ronaldo e Dybala?