Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport della ripresa della stagione: "Ricominciare con la Coppa Italia? Penso che abbiamo la fortuna di giocare per tre obiettivi, ci può consentire di focalizzare motivazioni su un obiettivo per volta, può essere importante e vantaggioso. Le partite contro il Milan quest'anno sono state tutte difficili, sia in campionato che in coppa. Il risultato dell'andata non ci garantisce niente, ma le squalifiche mi fa pensare che giocheranno con un undici competitivo, è una partita con risultato ancora apertissimo".