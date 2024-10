Dimarco rivendica il suo status: niente Calhanoglu o Roberto Carlos, Inter e Italia hanno un giocatore unico

Getty Images

Ufficialmente, di assist,non ne ha messo a segno nemmeno uno: sul primo gol Cambiaso vince un rimpallo prima di appoggiare in rete e sul secondo Retegui spinge dentro una respinta del portiere su tiro dello stesso juventino. MaQuasi banale il primo pallone, di quelli che Dimash mette con la stessa facilità di quando si schioccano le dita., un fendente di prima intenzione che ha disegnato l'unica linea possibile alle spalle di Theate per la corsa di

Nel corso della lucida analisi post partita in onda sulla Rai, il telecronista Alberto Rimedio ha notato una certa somiglianza tra i calci di Dimarco e del suo compagno di club Hakan, qualcosa che, vista la qualità assoluta del turco, potrebbe anche far piacere, ma ormai il mancino ha consapevolezza di sé e della sua unicità, e ha contestato:La spalla tecnica di Rimedio, Andrea Stramaccioni, ha provato anche in veste di ex allenatore dell'Inter a buttarla sul ridere: "Dai, come Roberto Carlos allora". Niente da fare.. Che potrebbe anche essere vista come supponenza, ma che in realtà nasconde una verità di fondo: non è effettivamente possibile mettere a confronto Dimarco con altri esterni, men che meno con altri giocatori dotati di grande tecnica che occupano zone centrali.Azzurri e nerazzurri sorridono, e Calhanoglu se ne farà una ragione.