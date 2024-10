Italia a due facce, ma rispetto all'Europeo siamo un gruppo. Retegui merita considerazione

È finita così: 2-2 che non fa bene né male. Nel senso che Spalletti inaugura il suo commento con l’orgoglio per l’avvio spettacolare e conclude la relazione con altrettanto orgoglio per la resistenza finale.Tutto il resto, come previsto. Donnarumma fa il suo. Il resto della difesa insomma: Di Lorenzo non benissimo (sul colpo di testa del pari belga), Calafiori mica tanto dominante, Bastoni macchia tutto con il passaggio che provoca l’espulsione di Pellegrini.Centrocampo in chiaroscuro come tutta la squadra: quaranta minuti alla grande, il resto del tempo a piccoli passi.Sufficienti i cambi, con applauso e carezze per il debuttante Pisilli.Alla fine resta l’impressione di una nazionale che modera la crescita rispetto a un mese fa, ma comunque invita a sperare ben più che all’Europeo. Accontentiamoci. Anche del risultato.