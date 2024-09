Getty Images

Dopo l'avvio della nuova Champions League riparte anche l'con lo stesso format della Coppa dalle grandi orecchie. Gande protagonista sarà anche ladi Marco baroni, che se la vedrà contro lasul campo neutro di Amburgo. I biancocelesti non arrivano alla sfida nel migliore dei modi, in quanto reduci dalla sconfitta in campionato con la Fiorentina. Gli ucraini, invece, sono in un gran momento di forma e guidano la classifica con 16 punti.Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Dubinchak; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Pikhslonok, Kabaev; Vanat. All. Oleksandr Shovkovskyi.

Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All. Marco Baroni.