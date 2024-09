Getty Images

Mattiaha parlato in conferenza stampa ad Amburgo, alla vigilia della prima gara didellaDomani i biancocelesti affronteranno la(che gioca in campo neutro) e l'attaccante biancoceleste assicura che la squadra ha preparato bene l'incontro per iniziare col piede giusto il cammino in coppa:"Il mister ci ha dato delle indicazioni. È lui che studia le squadre che affronteremo. Abbiamo preparato bene la gara e siamo carichi per iniziare al meglio il nuovo cammino europeo. La fascia da capitano per me deve essere solo un onore. Cerco di dare l’esempio ai più giovani che sono arrivati. Dobbiamo crescere tutti e dovremo essere bravi noi senatori a mettere i nuovi sulla strada giusta. Il mio ruolo dipende molto dall’interpretazione del modulo. Avendo anche un giocatore come Nuno Tavares che si sovrappone sempre, sono pronto io ad abbassarmi e lanciare lui in profondità.".

"Con il 3-5-2 della Nazionale faccio un po’ più fatica, ma io in campionato devo pensare solo a dare il massimo per mettere il ct in difficoltà e schierarmi nel modo giusto".- "Andare avanti in Europa è un obiettivo. Quest’anno dobbiamo mettere grinta e umilità in ogni gara, contro qualsiasi squadra. Il mister dice che dobbiamo tornare negli spogliatoi con le tasche vuote per aver dato tutto e questo è ciò che stiamo provando a fare".