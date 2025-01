Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Dinamo Zagabria - Milan in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

DINAMO ZAGABRIA-MILAN 0-0: Nevistic; Pierre-Gabriel, Mmaee, Torrente, Théophile-Catherine; Misic, Ademi; Stojkovic, Baturina, Pjaca; Kulenovic. All. Fabio Cannavaro.: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Sergio Conceiçao.: Letexier, sfidando la Dinamo allenata da Fabio Cannavaro. Staccare il pass direttamente per gli ottavi è molto importante per il club rossonero sia da un punto di vista strategico che economico con incassi che andrebbero a sfiorare i 20 milioni di euro.