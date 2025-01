Milan, la verità su Ricci: contatti avviati, cifre e tempistiche dell'affare

è il giocatore che farebbe comodo per il derby di Milano. Sia da una parte che dall'altra: al Milan perché giocherebbe al posto di Fofana squalificato, all'Inter perché c'è Calhanoglu in dubbio. Probabilmente però il centrocampista del Torino il big match lo vedrà dal divano di casa, forse per l'ultima volta.- A oggi il club che si è informato più volte su Samuele Ricci è il Milan, che ha individuato nel centrocampista uno degli obiettivi per il 2025/26. I dirigenti rossoneri hanno già avuto qualche contatto sia con il Torino che con l'entourage del giocatore, il recente rinnovo fino al 2028 non frena i piani della società:. Nessuna clausola scritta sul contratto, solo un gentleman agreement con il quale il Toro si impegna a lasciarlo andare a queste condizioni. L'eventuale arrivo di Ricci potrebbe passare anche dalla qualificazione agli ottavi in Champions, se i rossoneri dovessero andare avanti incasserebbero 13 milioni (diventerebbero 73 compresi quelli già guadagnati).

- Domenica Milan-Inter a San Siro, ma occhio all'altro "derby". Sul mercato, e proprio con Ricci al centro. Perché i nerazzurri non hanno avuto ancora contatti con il Torino per il classe 2001 ma i rapporti tra società sono ottimi e. Se dovesse partire il turco - per il quale al momento non sono arrivate offerte - l'idea è quella di mettere Ricci al centro e ripartire da lui per ringiovanire il centrocampo. Occhio anche a possibili inserimenti dall'estero, alcuni club inglesi hanno inserito il giocatore nel loro database e nei prossimi mesi potrebbero farsi avanti.