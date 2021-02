Oggi è in programma un'altra assemblea della Lega Serie A. All'ordine del giorno c'è ancora la cessione dei diritti televisivi del campionato per il triennio 2021-2024.



Sky rilancia scrivendo una lettera ai club, a cui promette di versare subito entro tre giorni la rata rimasta in sospeso dalla scorsa stagione (su cui deve ancora pronunciarsi il Tribunale di Milano) e il 50% della prossima per un totale di 505 milioni di euro. A patto che la Lega accetti la sua offerta e non quella di Dazn, che mette sul piatto 840 milioni di euro per 7 partite in esclusiva più altre 3 in co-esclusiva.