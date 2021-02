Slitta ancora la votazione sui diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. O meglio, oggi non è nemmeno andata in scena l'assemblea. Troppi, infatti, i club assenti per raggiungere il numero legale: manca il quorum previsto dall'Articolo 9 paragrafo 5 dello Statuto, che prevede la presenza di almeno 14 Associate presenti. Alla riunione mancavano nove presidenti: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino, ovvero le nove società che spingono per l'accordo con Sky. Resta in stand-by, dunque, la vicenda sull'assegnazione dei pacchetti: da ricordare, nella giornata di ieri, la lettera inviata al presidente dal Pino e firmata da Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona, che avevano insistito per votare oggi.