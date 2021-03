La partita per l'assegnazione dei diritti tv per la Serie A nel triennio 2021-2024 non è ancora chiusa., ma al momento permane una certa distanza tra domanda e offerta. Secondo Repubblica,- Dopo aver incassato la delusione della perdita dell'esclusiva sulle 7 partite che dalla prossima stagione sarà di Dazn, Sky vuole mettere le mani sulle gare delle 20.45 di sabato, su quella delle 12.30 di domenica e sul posticipo del lunedì sera per arricchire un'offerta che nei prossimi mesi prevederà tutte le 51 partite dell'Europeo, 121 delle 137 partite di Champions League, tutta l'Europa League e tutta la Conference League per tre anni. In ogni caso,- C'è poi un altro scenario in caso di mancato accordo con la Lega Serie A per le restanti 3 partite: qualora Sky restasse a mani vuote,- che dall'anno prossimo e fino al 2024 trasmetterà per la prima volta la migliore partita di Champions League del mercoledì -, che dal 2021 avrà in streaming 121 gare di Champions League (17 delle quali in chiaro)La rivoluzione del mercato dei diritti tv sul calcio in Italia potrebbe essere solo all'inizio.