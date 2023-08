Il mercato dell'Inter si muove anche in difesa. Dopo aver colmato il vuoto lasciato dalla cessione di Onana al Manchester United con l'arrivo del portiere svizzero Sommer dal Bayern Monaco (oggi le visite mediche) e in attesa di completare il centrocampo con Samardzic dell'Udinese, i dirigenti nerazzurri sono concentrati sulla caccia all'attaccante: Balogun dell'Arsenal è il preferito del ds Ausilio, invece l'allenatore Inzaghi preferirebbe Morata dell'Atletico Madrid.



MERCATO IN DIFESA - Sullo sfondo resta però la ricerca di un "braccetto" difensivo per il centro-destra.



