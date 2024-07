Djalò in difficoltà contro il Norimberga. La Juventus ha un'idea chiara sul difensore

AFP via Getty Images

No, non è parso ancora in forma. E no, neanche decisamente in palla. Ma sappiamo le difficoltà, conosciamo quello che ha vissuto. Il centrale della, acquistato lo scorso gennaio, di fatto sta vivendo i suoi primi giorni da giocatore della rosa bianconera. Nella passata annata, solo una presenza, e non esattamente un gran feeling con Massimiliano. Conci riproverà, puntando però a giocare con maggiore continuità, sfruttando una stagione pregna di occasioni.Quello diè stato un acquisto quasi a sorpresa. Dopo il pressing dell'Inter, la manovra di Cristianoaveva regalato alla Juve un centrale ad hoc per la difesa a tre, colmando di fatto un vuoto. Lal'ha comprato a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 3,6 milioni di euro, pagabili in tre rate nel corso dell’esercizio 2024/2025, oltre ad oneri accessori pari a 1,5 milioni. La Juve ha inoltre aggiunto alcuni premi fino ad un massimo di 2,6 milioni, al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni. Pure il contratto fatto anon è banale: è fino al 2026, costo di 3.5 milioni di euro annui. Non esattamente poca roba.

Anche per questo, l'idea del club è quella di tenerlo e inserirlo nelle gerarchie, con la decisione che passerà naturalmente da. Quanto visto con il Norimberga ha lasciato un po' di dubbi, specialmente dal punto di vista fisico, cioè atletico. E anche l'incertezza percepita da alcune azioni magari hanno portato le riflessioni in una differente direzione, che pure in questo momento non è contemplata. Per capirci: Tiago sarà testato, giorno dopo giorno, amichevole dopo amichevole. Ma di mercato, per, in questo momento non si parla. Anche perché in uscita c'è, che ha un ingaggio diverso e ha certamente più mercato. A quel punto, oltre a, ladovrebbe prendere ancora un altro centrale. Complicatissimo, per soldi e tempi.