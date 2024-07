Getty

Juventus, accordo con Koopmeiners: c'è l'offerta all'Atalanta

26 minuti fa

Teun Koopmeiners alla Juventus è una pista da tenere ancora in grande considerazione. Secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, la Juventus è tornata a parlare con l'Atalanta per far ripartire l’assalto alla mezzala olandese. Nella giornata di ieri, infatti, è stata rilevata una telefonata tra Cristiano Giuntoli e Luca Percassi: servirà un’offerta convincente per smuovere gli orobici.



A quanto riportato, Koopmeiners ha già trovato un’intesa con la Juventus, sulla base di un contratto fino al 2029 a 4,5 milioni a stagione. Dal canto suo, invece, la Vecchia Signora attende le cessioni di Soulé e Huijsen per avvicinarsi alle richieste economiche dell’Atalanta. Il club bianconero è pronto a fare uno sforzo per portare a casa Koopmeiners e spingersi con alcuni bonus fino ai 48 milioni, in attesa della replica dei bergamaschi (che continuano a chiedere una cifra vicina ai 60 milioni).