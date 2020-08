L'asse di mercatosi fa incandescente e già nella giornata di domani, lunedì 10 giugno vedrà un nuovo e importante capitolo in particolare per la formazione granata che dopo aver sceltocome nuovo allenatore, proverà a pescare anche fra i giocatori attualmente sotto contratto con il club rossonero e allenati a inizio anno proprio dall'allenatore abruzzese per rinforzare la propria rosa.Secondo quanto appreso danella giornata di domani il direttore sportivo delDavideincontrerà a Casa Milan il pariruolo rossonero Frederic Massara. L'obiettivo dichiarato () è provare a regalare a Giampaolo il terzino svizzero, tornato dal prestito al PSV,Per l'esterno ex-Wolfsburg la richiesta del Milan è di circa 4,5 milioni, mache finirà sul tavolo dei due ds. Giampaolo ha chiesto a Vagnati di fare un tentativo per, voluto fortemente a inizio dello scorso anno proprio per il Milan e considerato cedibile dai rossoneri. Ida Belotti a Izzo, anche se con dirigenze differenti rispetto a quella attuale. Corollari a quella che è l'operazione già impostata: focus su Rodriguez, domani potrebbe essere la giornata decisiva.