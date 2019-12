Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo di sci a Bormio, con il tempo di 1'49"56, precedendo di 39 centesimi lo svizzero Beat Feuz e di 42/100 l'austriaco Matthias Mayer. L'azzurro sale al secondo nella classifica generale di Coppa del mondo, a -30 dal norvegese Kristoffersen.



La gara di oggi era valida come recupero di quella annullata sabato scorso per maltempo in Val Gardena. Per Paris, altoatesino di 30 anni, è la terza vittoria in serie in discesa su questa pista, la quarta in questa disciplina a Bormio ed il quinto successo valtellinese tenendo conto del primo posto dello scorso anno anche in superG: mai nessuno come lui. L'azzurro ha così conquistato la 17esima vittoria ed il 35° podio in carriera.



Domani sulla Stelvio di Bormio è in programma anche domani una discesa sugli interi 3.270 metri della pista, un'altra grande occasione per Paris, seguita domenica da una combinata.