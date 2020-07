Sì, perché il portiere del, capitano ieri sera contro l'Atalanta, ha ipnotizzato Ruslandagli 11 metri, mettendo insieme il decimo 'non gol' su rigore, con lui in porta, in carriera nei 90 minuti. Per 'non gol' si intendono anche i rigori non parati, come per esempio quello nel derby vinto contro l'Inter su Icardi: palo.Non quello sull'ucraino della Dea, che ha tirato il classico rigore facile facile da parare per un portiere che indovina l'angolo, ma quelli contro due juventini. Il primo a Paulo, nella Supercoppa vinta dai rossoneri, nella lotteria finale (e che non rientra nei 10 di prima); il secondo, recente, quello su Cristiano, con un tocco tanto impercettibile quanto decisivo. Il rigore perfetto. Lo si dice per i rigori calciati perfettamente, bisogna dirlo anche per le parate fuori dal normale.Gigio, quindi, sta diventando grande in questo fondamentale. Lui che, da teenagers, iniziò ad affacciarsi in prima squadra mostrandosi fenomenale proprio ai rigori: ricordate l'estate 2015? Prima bloccain un'amichevole contro il, poi Berardi e Acerbi, al Sassuolo, in un Trofeo Tim. Il portierato si è fatto grande.Gigio Donnarumma nel 2015, dopo il rigore parato a Toni Kroos.