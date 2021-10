"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Una delle puntate più belle della storia deiè intitolata, in italiano,Il signorcrea la squadra di baseball della centrale nucleare e per vincere, all'atto conclusivo, non si affida ai suoi impiegati, ai Lenny e Karl della situazione, ma a giocatori professionisti. I quali, poi, per i motivi più disparati,. Tutti tranne uno:. Il 'rivale', interno, di. Che si è inimicato il pubblico di casa, guidato da. Che evidentemente, l'altra sera, erano a San Siro...Tornato adopo l'addio silente, e a zero, senza far incassare neanche un euro al club che lo ha cresciuto, al, Gigio, estremo difensore dell'Italia, è stato ricoperto da fischi ogni volta che toccava il pallone nel match perso contro la Spagna. Non se li aspettava, come dichiarato in conferenza stampa prima del match: è stato travolto. E i tifosi avevano tutto il diritto di farlo (come sottolineato dal nostro direttore Stefano Agresti) Già, il perché, è noto:, da libero professionista, con una comunicazione rivedibile;, ferito, in quanto una volta innamorato,. E poi, se ci si considera professionisti in quanto le scelte che si prendono sono dettate da, e non dal cuore, non ci si può non aspettare una reazione del genere.. Dietro al professionista c'è un uomo, con le sue debolezze e con le sue fragilità, non c'è dubbio.Se no non sarebbero professionisti."​Mamma, sono atleti professionisti, sono abituati a questo genere di cose, gli rotolano addosso!".