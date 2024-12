Donnarumma: ritorno dal 1' e porta inviolata, ma per il Psg non merita l'aumento. Cosa succede ora

Getty e Calciomercato.com

Erano due partite chenon difendeva la porta del: sia contro il Tolosa in campionato (vittoria per 3-0), sia contro il Bayern Monaco in Champions League (sconfitta per 1-0) il tecnico Luis Enrique lo aveva fatto sedere in panchina a vantaggio di quello che sarebbe il secondo, Matvej Safonov., che ha dovuto disinnescare appena due tiri (fondamentale l'occasione negata a Traoré) contro i 12 effettuati verso la porta dai suoi compagni, con gol annullato tra le altre cose a Fabian Ruiz.

0-0 allo stadio Abbé-Deschamps, parigini che mantengono comunque con agio la vetta della classifica mentre in Champions, a tre giornate dalla fine, non sarebbero nemmeno qualificati ai playoff. C'è tempo per recuperare, ma l'Europa si sta confermando una chimera.Sono ben 10 i milioni che il portiere percepisce a stagione, contando anche i bonus che possono aggiungersi alla parte fissa; una cifra difficile ma non irraggiungibile per i migliori club italiani.

Secondo i media francesi,; non aiuta di certo lo stile di gioco di Luis Enrique, con il quale Gigio non è mai stato affine fin dall'arrivo dell'allenatore ex Roma e Barcellona. La convivenza tra i due potrebbe essere giunta quindi ad un punto critico.

L'Inter c'è, per indiretta ammissione del presidente Beppe Marotta, che qualche giorno fa sui nomi di Donnarumma e Verratti ha dichiarato: "Ormai è consuetudine che ai grandi club vengano accostati questi calciatori, in questo momento abbiamo una rosa competitiva. La nostra attività è di sondare sempre le ipotesi di mercato per il nostro progetto". I nerazzurri però stanno valutando anche l'opzione Meret a zero nella prossima estate, e così si libererebbe la porta del Napoli: Donnarumma, nativo di Castellammare di Stabia, potrebbe non essere indifferente ad una chiamata di De Laurentiis...