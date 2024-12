Dalla Franca - Il PSG torna alla carica per Osimhen: cosa succede a gennaio

Getty Images

Ilsi impone in Ligue 1 ma in Champions League non ingrana e rischia l'eliminazione immediata. A gennaio si torna sul mercato e rispunta un vecchio pallino:La squadra di Luis Enrique al momento è una delle più grandi delusioni in questa edizione della massima competizione UEFA, solo 4 punti conquistati frutto della vittoria contro il Girona all'esordio e del pareggio con il PSV Eindhoven nella terza giornata della fase campionato, completano le sconfitte contro Arsenal, Atletico Madrid e Bayern Monaco. Restano tre partite, contro Salisburgo, Manchester City e Stoccarda (queste ultime due si giocheranno a gennaio 2025), ma a preoccupare è la scarsa efficacia offensiva dei parigini, capaci di realizzare solo 3 gol nelle prime cinque partite europee.

Il problema non sono tanto gli esterni, Bradley Barcola funziona così come Ousmane Dembélé, non basta l'apporto dato al centro daè appena rientrato dopo un lungo infortunio alla caviglia. Per questo a gennaio possono arrivare nuovi rinforzi nel reparto e l'ex Napoli è un vecchio nome che torna di moda.- Secondo quanto riferito da Daniel Riolo (RMC Sport), il PSG infatti è deciso di riattivare la pista che porta a Victor Osimhen, passato dal Napoli al Galatasaray in prestito nella scorsa finestra di mercato estivo., presidente dei parigini, ha aperto a nuovi acquisti ("Se un'opportunità si presenta, la valuteremo") e, assicura l'editorialista di RMC Sport, Luis Enrique vuole rinforzi, essendosi "reso conto di aver sbagliato" sulla decisione la scorsa estate di non spingere su Osimhen. Per questo oggi il nigeriano sarebbe prepotentemente tornato in corsa e il dossier si starebbe discutendo seriamente.

- La scorsa estate il Paris Saint-Germain aveva provato con forza a ingaggiare Osimhen dal Napoli e con lui provare il doppio colpo che avrebbe portato ancheall'ombra della Tour Eiffel, maNulla di fatto, Kvara è rimasto a Napoli mentre Osimhen, dopo un primo periodo da separato in casa, ha rinnovato per poi passare in prestito al Galatasaray.Y - In Turchia Osimhen ha avuto un impatto devastante: il classe 1998 ha messo a segnotra campionato ed Europa League, formando una coppia formidabile con l'altro ex Napoli Dries Mertens.

- Il Galatasaray se lo tiene stretto e il suo tecnico, Okan Buruk, punta forte sulla volontà dell'ex Lille di fare la differenza in Turchia ("Victor ha intenzione di restare qui fino alla fine della stagione. La clausola? Non importa, ha detto che resterà. E' il giocatore che decide e Osimhen ha detto che non se ne andrà e lo ha detto da quando è arrivato"). Eppure il rischio di separazione già a gennaio è presente, complice quella clausola rescissoria di cui lo stesso Buruk ha confermato l'esistenza. Al momento del rinnovo con il Napoli, Osimhen ha concordato una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida solo per l'estero e non per club italiani.

Dopo il, in un intreccio che potrebbe coinvolgerein chiave, un'altra pretendente. Osimhen costa meno dell'anno scorso e il PSG e Luis Enrique ci ripensano: il nigeriano può essere la chiave per tentare il rilancio in Europa.