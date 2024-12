Donnarumma-Singo, insulti razzisti all'ex Torino: il Monaco non ci sta

AFP via Getty Images

Non accennano a diminuire leintorno alla vicenda che ha visto coinvolti Wilfriede Gianluigi. I due giocatori sono venuti a contatto durante un recentevinto da quest’ultimi, quando l’exha colpito, involontariamente, in volto l’ex- Nelle ultime ore il difensore ha subito deprecabilihe hanno spinto il club monegasco a una veementedel proprio giocatore. La società del Principato ha condannato "fermamente leche Singo ha subito sui social network dopo la partita contro il Paris Saint-Germain. Questi comportamenti non hanno posto nello sport, sia in campo che fuori, e sono in diretta contraddizione con i valori difesi dal club.", si legge in una nota riguardante Singo che, per l’impatto, non era stato neanche ammonito.

- Dalla parte del giocatore si era schierata anche la Federcalcio della. Dopo il calcione di Singo, lo stesso aveva chiestoa Gigio e i due si erano chiariti ePer il giocatore della Nazionale solo un grandee diverse, medicate già negli istanti successivi all’incidente.