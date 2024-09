Dorgu segna al debutto in nazionale: Corvino lo pagò 200mila euro

Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Quando si tratta di scoprire nuovi talenti, in pochi hanno l'occhio e il fiuto di Pantaleo Corvino. L'uomo-mercato del Lecce annusa l'affare e affonda il colpo, poi si sfrega le mani ascoltando le offerte per i suoi gioielli. La Danimarca ringrazia, perché nel giorno del debutto. Classe 2004, è partito dalla panchina nella gara di Nations League contro la Svizzera (senza Sommer e Okafor) ma in due minuti è entrato e ha segnato: esordio all'81', gol al giro d'orologio successivo su assist dell'ex Bologna Skov Olsen.

- Dorgu è stato pescato da Corvino nelle giovanili del Nordsjaelland, uno dei vivai più importanti in Danimarca: il Lecce l'ha portato in Italia per circa 200mila euro e dopo uno scudetto con la Primavera è salito in prima squadra. Fino a qualche mese fa faceva il terzino sinistro,: l'esperimento iniziato alla fine della scorsa stagione ha convinto l'allenatore che anche quest'anno lo riproporrà spesso in quel ruolo.- In estate il Lecce ha resistito alle chiamate per Dorgu. Durante la scorsa stagione erano venuti a vederlo spesso Liverpool e Atletico Madrid, ma l'offerta importante è arrivata dalla Serie A:". Grazie e arrivederci. Dorgu resta a Lecce, e ora è protagonista anche in nazionale.