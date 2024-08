Lecce-Cagliari LIVE

Getty Images

è uno dei due match della terza giornata della Serie A 2024/25 che prenderà il via a partire dalle 18.30 allo stadio Via del Mare del capoluogo salentino. Le due realtà lottano per gli stessi obiettivi, ma sono in una situazione leggermente diversa dopo i primi due turni di campionato.ha incassato 6 gol e ne ha segnati zero e occupa l'ultimo posto in solitaria in classifica.invece ha portato a casa due pareggi non semplici contro Roma e Como lanciandosi in classifica davanti a squadra come Milan, Roma e Bologna.(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Dorgu, Oudin, Banda; Krstovic. All. Gotti

(3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola