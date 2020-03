L'avventura allaperpotrebbe essere arrivata definitivamente al capolinea. Le ultime settimane hanno portato tante polemiche, attacchi e stilettate anche da coloro che gli sono stati vicini in questo periodo di permanenza in bianconero in cui, fra infortuni e dubbi tattici, non è riuscito a lasciare il segno. E ora, in vista della prossima sessione di mercato, il club bianconero ha deciso che strategia adottare per il suo futuro.- Douglas Costa oggi non è in Italia, e il motivo è noto ormai a tutti, dato che il brasiliano,con la scusa di assistere da vicino alla figlia. Il problema non è stato però il ritorno nel suo paese, mapostate sui socialche sono risultate uno schiaffo a chi è rimasto in Italia a soffrire per l'emergenza e che lo hanno rimesso al centro delle polemiche.Dubbi e polemiche come quelli tecnico-tattici che hanno caratterizzato tutta la sua esperienza in Italia al punto da far dubitare perfinoe intervistato da) della centralità di Douglas Costa nel progetto bianconero: "quanto potrebbe fare con le sue qualità. Non credo ci siano giocatori incedibili, magari un paio. Per il resto".Una frase che apre tanti scenari e che racconta quale sarà la strategia di Fabio Paratici per Douglas Costa in vista della prossima estate in un mercato che non vedrà grandi esborsi economici ma tante operazioni in scambio proprio per abbattere i costi dei cartellini., a partire da, ma anche. Del resto gli estimatori per Douglas Costa non mancano né al PSG e né nei due club di Manchester con Guardiola che già da tempo l'avrebbe voluto al Manchester City.