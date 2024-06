Douglas Luiz alla Juventus, Adani: "Dominatore, mi ricorda un ex capitano. Vi racconto che giocatore è"

Getty Images

I bianconeri stanno chiudendo l'operazione con l'sulla base di un esborso tra ipiù i cartellini diche andrebbero a trasferirsi in Inghilterra. Un'operazione questa che ha accolto il placet di Lele, opinionista della Rai.- Sul suo profilo Instagram, l'ex difensore ha parlato del brasiliano, dando il suo parere sulla scelta didi affondare il colpo. "La Juve se chiude l’operazione Douglas Luiz faConosco questo giocatore dal sudamericano U20 in Ecuador del 2017 in cui in quel Brasile giocavano anche Richarlison, Paquetà, Dodò e Lyanco.. Sa gestire il possesso palla e sa verticalizzare di destro e sinistro, quando guarda avanti la palla la sa dare di interno o di esterno.Andate a vedere i gol che fa poi quando arriva nell’area avversaria".

"Guardate poi quanti gol ha fatto fare a, sa giocare nel traffico anche nell’ultimo terzo di campoa proposito di juventinità e di campioni della Juve del recente passato. Si tratta dise chiudono questa operazione", ha chiosato.