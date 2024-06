Douglas Luiz nella top-10 dei più costosi della Juventus: la classifica

Getty Images

La visite mediche a Las Vegas, negli Stati Uniti, sono andate in archivio, ora è davvero tutto pronto per l'inizio di una nuova avventura in Serie A.Laha messo le mani su, centrocampista classe 1998 che andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Affare a titolo definitivo con l', che nell'operazione riceverà un conguaglio da 28 milioni di euro più i cartellini died, in un'operazione da- Una cifra che permette a Douglas Luiz di entrare in una speciale classifica: quella dei. Il brasiliano, evidenzia Transfermarkt.it,degli acquisti più onerosi per il club bianconero, scavalcando, e diventa il secondo centrocampista per prezzo.

