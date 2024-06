Juventus-Douglas Luiz, visite mediche. Ok quelle di Barrenechea con l'Aston Villa

Calciomercato

è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla: mancano solo gli ultimi passaggi formali.Il centrocampista brasiliano classe 1998 è impegnato con il Brasile nella Copa América 2024, negli Stati Uniti, ma questo non rallenta il suo avvicinamento alla maglia bianconera.- Oggi infatti, direttamente negli USA, si svolgono direttamente negli USA ledi Douglas Luiz con la Juve: intorno alle 13 è iniziata la prima parte dei test fisici, che verranno poi completati nel corso della giornata.- Nel frattempo sono anche andate in scena altre visite mediche: quelle di, che con Samuel Iling-Junior è stato inserito come contropartita tecnica nell'operazione. Il centrocampista classe 2001 ha superato i test con l'e nei prossimi giorni sarà ufficializzato il suo arrivo.

- L'affare Douglas Luiz alla Juventus è stato definito con il trasferimento di Iling-Junior e Barrenechea all'Aston Villa (con percentuale sulla futura rivendita in favore dei bianconeri) più un conguaglio daper il club di Birmingham. Per il centrocampista brasiliano un contratto di cinque anni con la Juve (fino al 2029) con ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione.