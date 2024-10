Dovbyk, l'infiammazione al ginocchio non lo ferma: gol in nazionale e punta Roma-Inter

AFP via Getty Images

Artemnon perde il vizio del gol neanche in nazionale. Ieri l’ucraino ha segnato la rete dell’1-1 contro la Repubblica Ceca salvando la sua squadra da una sconfitta. L’attaccante dellaè sceso in campo nonostante nei giorni scorsi aveva accusato qualche problema fisico. Infatti, domenica aveva saltato la rifinitura a causa di un’infiammazione al ginocchio. Nulla di grave, ma oggi a Trigoria svolgerà dei controlli di rito. Juric non può rinunciare a lui.ma alla fine della partita ero molto stanco, per questo l’allenatore ha deciso di cambiarmi. Volevamo la vittoria per avere 6 punti nel girone”, ha detto Artem dopo la partita contro la Repubblica Ceca. Era un po’ acciaccato ma è rimasto comunque in campo 80’.

– Domenica la Roma affronterà l’Inter. Juric non può fare a meno di Artem. Fino a questo momento ha realizzato 4 gol tra campionato ed Europa League e ha messo a referto un assist. Nel primo big match stagionale, contro la Juventus, non ha trovato il gol.. Nella passata stagione due reti contro il Barcellona e una con l’Atletico Madrid (oltre ad un assist). È rimasto a secco solamente contro il Real. La Roma è a caccia di punti e si ritroverà di nuovo a giocare in ambiente complicato. La Curva Sud ha annunciato un’altra contestazione.. Dybala è pronto a tornare in campo dopo aver saltato le ultime due di campionato. Oggi si allena in gruppo.