Ex Roma, ufficiale: Gago nuovo allenatore del Boca Juniors

La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale:al posto dell'esonerato Diego Martinez.Gago arriva dal Chiavas Guadalajara in Messico. L'ex centrocampista argentino di Real Madrid, Roma e Valencia ha iniziato a giocare proprio al Boca, dove è tornato dal 2013 al 2019 per poi chiudere la carriera al Velez. Sempre in patria ha allenato Aldosivi e Racing Club di Avellaneda.Nell'ultima partita di campionato vinta 1-0 grazie a un gol di Miguel Merentiel contro l'Argentinos Juniors è andato in panchina Herron. Il Boca è decimo in classifica con 24 punti in 17 giornate di campionato argentino.