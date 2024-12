Roma, Dovbyk-Soulé flop da 60 milioni: l'attacco piange, solo 5 reti in due

La classifica dellamette paura e sabato la gara col Lecce diventa un inaspettato scontro salvezza. Ranieri non ha trovato la continuità di risultati dopo il pari di Londra, ma soprattutto non ha trovato ancora una volta i gol degli attaccanti. Contro il Tottenham sono andati a segno due difensori, mentre con Napoli e Atalanta lanon ha trovato la rete. Pesano gli errori di Dovbyk che è arrivato a quota 6 big chance fallite e le prestazioni non positive di Soulé. I due grandi colpi dida circa 60 milioni di euro al momento stanno deludendo. In campionato hanno realizzato solamente 5 gol in due.

aveva iniziato bene la sua esperienza in giallorosso, ma nell’ultimo mese anche lui si è appannato. L’ultimo gol è quello col Verone di inizio novembre. In mezzo tanti errori sotto porta, un po’ di sfortuna (la traversa a Napoli) e dei problemi fisici. Infatti, da diverse settimane. Alla vigilia della partita contro l’Atalanta aveva anche chiesto di non giocare ma per Ranieri è troppo importante. Ora la speranza è di averlo al top della forma contro il Lecce. Ieri è arrivata anche una lieve stoccata di Sir Claudio: “È troppo signorile e deve adattarsi al campionato italiano”. Serve qualcosa in più, anche perché i dati offensivi dellapreoccupano. La squadra di Ranieri è infatti quartultima considerando la differenza tra le reti realizzate in campionato e gli XG (-5.01). Ciò significa che, secondo il dato statistico, le reti in campionato dovrebbero essere cinque in più rispetto a quelle effettivamente realizzate.

– Capitolo: l’argentino gode della stima di Claudioma col nuovo tecnico deve ancora trovare tanto spazio. Un tempo col Tottenham e pochi minuti ieri sera. La grande gioia di luglio per il suo arrivo è ormai un lontano ricordo e l’ex Frosinone non riesce ancora a conquistare i tifosi giallorossi. Un solo gol realizzato a Verona e zero assist. Contro il Lecce rischia di partire ancora dalla panchina. Serve una sterzata poiché è stato pagato quasi 30 milioni di euro e fino ad oggi le sue qualità non si sono viste. Il 3-5-2 o 3-4-2-1 non lo aiutano, ma Ranieri può anche tornare al 4-3-3 in alcune occasioni.