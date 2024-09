Dove vedere la Nations League in tv e in streaming

AFP via Getty Images

Il calcio dei club lascia spazio alle nazionali, prima pausa della stagione 2024/25. Per le selezioni europee, dopo Euro 2024, arriva un altro impegno: la, che da questa edizione (la numero quattro) cambia format e introduce iLa Nations League, oltre a rappresentare un trofeo per la nazionale che se la aggiudica, può anche essere una scialuppa di salvataggio per quelle nazionali che non riusciranno a qualificarsi ai Mondiali 2026 tramite i gironi di qualificazione che partiranno a marzo 2025: di conseguenza, si può dire che con la Nations League 2024/25 inizia ufficialmente anche il percorso verso il torneo iridato.

- Un percorso che, tuttavia, non sarà possibile seguire in televisione, almeno in Italia.: le due emittenti che detenevano i diritti di trasmissione fino all'edizione 2023/24, terminata nel marzo scorso, non hanno prolungato l'accordo con la UEFA. La mancata trasmissione potrebbe perdurare per tutta la fase a gironi, che terminerà a novembre, quando si conosceranno le selezioni che accederanno alla fase finale della Lega A e quelle che proveranno a essere promosse tra i playoff.

- C'è però una possibilità di seguire la Nations League, oltre alle partite dell'Italia. Le gare di questa prima fase della competizione saranno trasmesse in diretta e gratuitamente da, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.