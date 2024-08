Drammatico incidente aereo a Terni, morti pilota e passeggero: a bordo l'ex vicepresidente del Pescara

37 minuti fa



Un tragico incidente si è verificato oggi all'aviosuperficie "Alvaro Leonardi" di Maratta, in provincia di Terni, dove un aereo ultraleggero è precipitato al suolo, causando la morte del pilota e del passeggero: le vittime sono Claudio Di Giacomo e Massimo Sciannimanico, entrambi sessantenni e membri dell'Aeroclub di Pescara.



L'EX PRESIDENTE DEL PESCARA - Grande il dolore in città per la terribile notizia (foto Vigili del Fuoco) giunta in tarda mattinata: uno dei due, Claudio Di Giacomo, era l'ex presidente del Pescara Calcio 1936, che si è unito al cordoglio per quanto accaduto. Queste le parole del presidente dell'Aero Club di Pescara, Cristiano D'Ortenzio: "Erano nostri soci, assidui che frequentavano la nostra associazione da alcuni anni. Avevano conseguito il Brevetto da pilota dopo aver superato il corso e potevano guidare un aereo per fini privati. Conoscevano bene il tipo di aereo su cui si trovavano. Volavano spesso con questo tipo di velivolo. In questo momento non ci sono davvero parole. Aspettiamo le due indagini che sono state parte per capire la dinamica dell'incidente e quello che è accaduto".