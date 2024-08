La Roma ha cacciato Dybala, ma il suo addio piace solo ai tifosi-contabili. La controrivoluzione è un futuro "giovane"

Redazione Calciomercato

Le immagini ce le ricordiamo tutti. E di certo le ricorda anche il diretto interessato, che27 luglio 2022, per essere precisi.scende quasi intimidito i tre scalini del, davanti a se c'è un mare sterminato di tifosi giallorossi che invadendo l'Eur invoca il suo nome. Perché quando a Roma si sogna, lo si fa in grande. E Paulo Dybala, in quel preciso momento,Stesso sogno. In quel caso, poi, realizzato.

Le immagini in ogni caso fanno il giro del mondo perchéE Dybala, quel Dybala, promette ancora di esserlo. Che sia lì perché in fondo nessuno in Europa ci abbia creduto sul serio dopo il benservito della, interessa a pochi.Quella che la Roma a guida Mourinho, fresca vincitrice del primo trofeo internazionale della sua storia, ambisce a fare nella stagione successiva.sotto il peso di un'insostenibilità sia economica che emozionale. Le obsolete idee calcistiche di Mourinho e la narrazione del 'noi contro il mondo' crollano probabilmente nella sfortunata serata di. Lo sliding door del progetto è un calcio di rigore che il signor(leggasi Germania-Spagna a Euro 2024, o la recentissima mano di Kovacic in Chelsea-City dell'altro giorno).

E senza le fondamenta di un'idea costruttiva di calcio, filosofia ormai imprescindibile, crolla il castello di sabbia del portoghese. E insieme a quello i sogni di gloria di una squadra, di una città, di una proprietà. Sì perchétecnico giovane, investimenti sui giovani, e buona fortuna a De Rossi e i suoi ragazzi.Qui dentro,No, fuori portata. Non ci sono altri trucchi o inganni nel raccontare questa vicenda. Il Dybala scaricato in Arabia è esclusivamente una questione economica.

Anche perchédei giallorossi. Il problema, per la Roma - e per quello che già nell'estate del 2022 sia la Juventus che altre big d'Europa avevano evidentemente fiutato - è che questa forza si concretizza in circostanze sempre più limitate. Il Dybala delle ultime stagioni della sua carriera ci ha dimostrato con chiarezza come serva un particolare allineamento delle stelle affinché la sua luce diventi la più luminosa di tutte: dal contesto tattico a quello calcistico passando, chiaramente, per

Se ne sono accorti anche a Roma, ovviamente, con Dybala che nella scorsa stagione, ad esempio,ma anche quella trasferta di Bergamo dove il club si giocò - senza successo - una fetta del suo futuro. E così, dentro a frangenti che si sono fatti sempre più limitati e specifici, la scelta è stata sacrificare il più forte.Ragion per cui in queste ore a Roma la partenza di Dybala rappresenta, per i tifosi, un- o come noi è costretto a scindere l'emozione dalla razionalità delle cose -riuscendo laddove nessuna delle stelline del futuro - o presunte tali - era fin lì riuscita. Perché Paulo Dybala è per davvero fatto di un'altra pasta. E basta anche solo guardarne il controllo palla per una volta dal vivo per capirlo immediatamente.

Il vero peccato - per chi come il sottoscritto ne resta un enorme estimatore - è che. Perché di questo, freddamente, si parla quando si prova a inquadrare Dybala in una logica societaria: un grosso rischio economico. Rischio che la Roma non si vuole più accollare sull'altare della. Servirebbero club e proprietà disposti ad accollarsi il peso di. Perché quelle sono state a Roma. 18 quelle in cui è stato totalmente indisponibile il primo anno. 16 quelle del secondo. Senza contare gli acciacchi, le sostituzioni, quelle giocate stringendo i denti e così via dicendo.

Servirebbe insomma tanto romanticismo per scommettere ancora su Dybala.Romanticismo e un pizzico di follia.. E così, senza cuori indomiti all'orizzonte europeo, la Joya se ne va in pensioneE lo fa lasciandoci qualcosa in più di un po' di malinconia. Perché non mancherà solo ai romantici e agli esteti, ma anche a quelli che, oltre al calciatore, hanno visto, conosciuto o più semplicemente compreso la persona. Dybala è stato un puro. E a Roma, dove sono pancia e cuore a dettare le regole, questo l'hanno capito fin dall'inizio.