Ds Venezia conferma: "Il Torino ancora non paga 1 milione per liberare Vanoli". Di Francesco in attesa

un' ora fa



Filippo Antonelli, ds del Venezia, ha parlato a Sky smentendo al momento un accordo con il Torino per liberare il tecnico della promozione in Serie A Paolo Vanoli:



"C'è una clausola, c'è una clausola da pagare ed è giusto che venga pagata. In passato siamo rimasti senza allenatore un paio di volte e così ho pensato al mio arrivo di inserire questa clausola di 600mila euro in Serie B e di un milione in caso di promozione in Serie A. Di Francesco? Ci piace, ma finché la clausola non viene pagata l'allenatore del Venezia è Paolo Vanoli".