E' un Paulo Dybala che parla da leader. Dopo la sconfitta contro il Verona, in cui è stato uno dei pochi a salvarsi per impegno e approccio, la Joya ha parlato mandando un messaggio forte ai compagni e all'ambiente.



RISPETTO - "Il Verona - dice a Dazn - ha trovato due gol molto presto, ma è vero che sono stati più "svegli" di noi, vincendo molti contrasti. Poi a quel punto devi cercare di fare gol in qualsiasi modo, ma noi non possiamo regalare un tempo; ricordiamoci che siamo la Juve, dobbiamo portare rispetto per questa maglia, per la sua storia e per i grandi campioni che la hanno indossata".



UMILTA' E PAURA - "Come si esce da questo momento? Uniti. Ognuno di noi, prima di andare a dormire stasera, deve pensare alla partita di oggi e a come dare qualcosa in più, facendo un bagno di umiltà e pensando subito a martedì. Se si gioca alla Juve non si può avere paura".