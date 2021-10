Miguel Veloso, centrocampista del Verona, è intervenuto a Dazn dopo la vittoria contro la Juve: "E' sempre bello giocare col nostro pubblico, è una spinta in più. Ci siamo preparati benissimo, affrontavamo una squadra con obiettivi diversi, ma la mentalità non cambia mai. Vogliamo sempre provare a vincere e oggi ci siamo riusciti. Con Tudor è cambiata la fiducia, arrivata con i risultati. Quando vinci una partita anche mentalmente sei molto più libero, le cose riescono facilmente. Abbiamo sempre lavorato e provato a giocare il nostro calcio, sfortunatamente con Di Francesco non siamo riusciti a vincere. Con Tudor abbiamo fatto punti e ci siamo sbloccati mentalmente. Caprari a livello tecnico ci dà tanto. Il mio compito è sempre stato quello di aiutare i compagni leggendo il gioco delle avversarie, ogni tanto parte uno ma qualcuno deve rimanere. Io devo mettere i miei compagni bene in campo perché squadre come la Juventus ci possono far male"